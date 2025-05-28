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В ГАИ раскрыли подробности ДТП с участием байкера

ДТП случилось на проспекте Мира

pixabay

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В Челнах произошла серьёзная авария с участием байкера, который управлял мотоциклом без водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП случилось на проспекте Мира и было зафиксировано видеорегистратором проезжавшего мимо автомобилиста. На видео видно, как два мотоцикла едут по дороге, и один из водителей цепляет колесом бордюр, после чего мотоцикл переворачивается и скользит по асфальту, искря.

По данным правоохранителей, за рулём находился 33-летний мужчина, у которого содержание алкоголя в крови составило 0,724 мг/л. Пострадавшего доставили в больницу скорой помощи, на него составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Мотоцикл помещён на спецстоянку, пишет KazanFirst со ссылкой на ГАИ.

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