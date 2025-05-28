Бывший ректор КФУ выступает в суде с последним словом

Бывший ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров выступил с последним словом в суде, сообщает издание БИЗНЕС Online. Ранее прокуратура потребовала для него наказание в виде 25 лет заключения в колонии строгого режима.

В своем выступлении Гафуров выразил сожаление и извинился перед своей семьей — пожилой матерью, супругой, дочерьми и внуками — за то, что уделял им недостаточно внимания, проводя много времени на работе, из-за чего им пришлось пережить трудности, связанные с его ситуацией.

Он также отрицал свою причастность к убийству Айдара Исрафилова в 1999 году, заявив, что у него не было мотива для совершения этого преступления.

Ильшат Гафуров был задержан 21 декабря 2021 года по обвинению в подстрекательстве к убийству и покушении на убийство елабужского предпринимателя и депутата Айдара Исрафилова, который был застрелен 29 августа 1999 года около рынка ЦСКА в Москве. В то время Гафуров возглавлял город Елабуга. Следствие считает, что он организовал убийство через членов ОПС «29-й комплекс», однако сам Гафуров свою вину не признал.