Иногда кажется, что болит просто спина или шея. Но за этим часто стоит не физическая причина, а усталость, стресс, сдержанные эмоции и постоянное напряжение. Рабочая перегрузка, нерешённые конфликты, привычка всё контролировать — всё это оседает в теле, создавая мышечные зажимы и хронические боли.тело — это зеркало внутреннего состояния. У офисных сотрудников чаще всего страдает шея и плечевой пояс, у тех, кто постоянно в режиме ответственности — голова и виски, у людей в состоянии нестабильности — поясница и стопы. Эти зоны рассказывают о человеке больше, чем он сам готов признать.