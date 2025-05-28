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В Казани полиция разыскивает сбежавшего из СИЗО преступника

Правоохранители призвали граждан сохранять спок...

pixabay

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28 мая в мессенджерах появилась информация о розыске Альберта Нугманова из Верхнеуслонского района, который сбежал из СИЗО и ранее имел судимости за различные преступления. Фотография.

По данным издания "Волжская новь", сотрудники МО МВД России «Верхнеуслонский» подтвердили подлинность ориентировки. В полиции сообщили, что сведения о разыскиваемом были распространены среди всех сотрудников. По их данным, Нугманова видели на окраине Казани, в районах Юдино и Залесный. Ведомство не исключает, что мужчина может попытаться скрыться на территории Верхнеуслонского района.

Правоохранители призвали граждан сохранять спокойствие, быть бдительными и сообщать о возможном местонахождении беглеца в дежурную часть межмуниципального отдела полиции по телефонам 02, 8(843) 2-912-920, 8(84379) 2-12-82 либо в единую службу спасения 112.

Также отметили, что Нугманов был задержан военной комендатурой в начале мая.

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