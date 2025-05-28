Звезда «Матч ТВ» Камиля Харисова о командной тактике и неожиданных союзах в «Мастере игры»

Как казанская «Мисс» стала послом БРИКС и участницей самого необычного реалити ТНТ

Многим татарстанцам Камиля Харисова известна, как ведущая «Ак Барс Шоу» и давняя болельщица казанского хоккейного клуба, телеведущая на спортивном телеканале «Матч ТВ». Девушка родилась в Набережных Челнах, переехала в столицу Татарстана, завоевала титул «Мисс Казань» в 2017 и окончила КФУ. Сейчас ведущая работает на крупнейших спортивных событиях, стала послом Игр БРИКС, но совсем недавно она вышла за рамки привычного амплуа и приняла участие в новом для себя формате – в психологическом реалити «Мастер игры». В шоу участвуют 22 звёздных участника, среди которых самые разные люди: актеры, спортсмены, блогеры, экстрасенсы – все они ведут тонкую игру ради выигрыша в 10 миллионов рублей. Новые выпуски выходят по субботам в 19:00 на телеканале ТНТ. Мы поговорили с Камилей и узнали, чем шоу отличается от других, что стало самым сложным, а также почему Илья Тагиров стал бы отличным участником в «Мастере игры».

Камиля, чем «Мастер игры», на ваш взгляд, отличается от других проектов?

«Мастер игры» — это абсолютно уникальный проект, который не имеет аналогов на телевидении. Это феноменальный кастинг участников: 22 человека, представляющие самые разные сферы жизни и индустрии шоу-бизнеса, что создает множество противоречий. На этой почве возникает особый нерв проекта. Не буду спойлерить и говорить что-то лишнее, зритель сам все увидит!

Мы до сих пор в некотором недоумении от того, что происходило в рамках этого проекта. «Мастер игры» — это уникальная история, и я надеюсь, что проект будет продолжаться. Если появится возможность, с удовольствием пройду это испытание еще раз.

Как вы думаете, какие эмоции должен испытать зритель во время просмотра выпуска «Мастер игры»?

Уже вышло несколько серий, и, конечно, эмоции самые разные и полярные. Во время съемок некоторые конфликты воспринимались очень близко к сердцу, но сейчас в эфире они местами выглядят забавно и даже очаровательно. В этом проекте есть все: тяжелые ситуации, конфликты, забавные и неловкие моменты. Поэтому здесь присутствуют и юмор, и драма, и трагедия, а также темы предательства. Проект строится на интригах и сплетнях, поэтому человеческие грехи — это то, вокруг чего разворачивается вся наша история.

Автор фото: личный архив

Можно ли научиться тактике, просто глядя, как играют другие?

Хороший вопрос. Я много размышляла на эту тему и пришла к выводу, что нельзя научиться тактике, только наблюдая за другими. Та или иная тактика может сыграть непредсказуемо - сложно предугадать исход действий игрока в зависимости от владения информацией и ее использования. Поэтому нужно действовать очень тонко, интуитивно и аккуратно. Это настоящее искусство, овладеть которым очень трудно.

Бывали ли случаи, когда игроки находили нестандартные, неожиданные решения? Какую стратегию игры выбрали вы?

Безусловно, да. Некоторые игроки пытались манипулировать информацией, выстраивая за счет этого свою стратегию. Кто-то же действовал исходя от своих личных интересов и положения, не учитывая соратников и команду.

Для себя я поняла, что я – командный игрок. Я очень часто действовала исходя из командных интересов, старалась учитывать желания и интересы своих партнеров, с кем, так сказать, была в коалиции.

Но вот сыграет это в мою пользу или нет, вы узнаете в новых сериях!

Что для вас стало самым сложным в реалити-шоу «Мастер игры»?

Самым сложным было не сойти с ума! Нас настолько глубоко погружали в атмосферу проекта, что даже несмотря на то, что мы все взрослые люди с насыщенной жизнью вне шоу, я оказалась под сильным впечатлением от условий. У нас не было телефонов, общение с близкими было ограничено, а вне камер мы не коммуницировали с другими участниками. Это создавало моральное давление. Даже самый спокойный человек начинает испытывать тревогу в таких условиях. Когда обостряются чувства, ты воспринимаешь события гораздо эмоциональнее, чем в обычной жизни. Поэтому для меня было сложно оставаться хладнокровной и эмоционально стабильной.

Автор фото: ТНТ

Когда я вернулась с проекта, мне было трудно вернуться к привычной жизни, так как я была под огромным впечатлением.

С кем из участников вам было наиболее комфортно вести игру и взаимодействовать?

В начале я была довольно настороженной в коммуникации с Евгением Ершовым. Но тут склейка и мы стали партнерами (смеется)! Женя помогал мне и вне камер, и в кадре. Более того, он даже предложил мне свой иммунитет, но я отказалась от него.

Еще хочу выделить Николь Кузнецову. У нас сложилась особая связь, которая продолжается и после проекта. Николь — замечательная девушка: несмотря на ее ведьминский образ, она очень чувствительная, тактичная, глубокая и ранимая.

Также хочу отметить Славу Чепурченко, который тоже поддерживал меня как в кадре, так и вне его, подставлял свое джентльменское мужское плечо. Это было очень приятно и ценно для меня.

По вашему мнению, для победы в реалити-шоу важнее — знания, интеллект или характер?

Сложно выделить что-то одно. Я считаю, что это про баланс реальности и психологической стойкости. Знания действительно пригодились бы в некоторых испытаниях, интеллект полезен для выполнения заданий и заработка общего призового фонда. А характер — это то, что помогает убеждать других благодаря уверенности в себе. К примеру, иногда мне не хватало характера и стойкости, чтобы убедительно озвучивать свои мысли и действия в рамках проекта. Поэтому, думаю, все эти качества важны.

Многие зрители знают и любят вас как спортивную телеведущую. Какие у вас дальнейшие планы в развитии карьеры? Стоит ли ждать участия в новых шоу?

Я планирую развивать свою карьеру не только в рамках спортивных проектов, но и за их пределами. Очень рада, что мне представилась возможность участвовать в шоу «Мастер игры», так как это тот самый пример участия спортивного человека, спортивной телеведущей в неспортивном проекте. Я чувствовала себя очень комфортно, была безумно заинтересованной в этом шоу. Надеюсь, это не последний мой подобный опыт.

Да, моему зрителю стоит ждать новых шоу! Думаю, очень скоро я вас обязательно порадую. У меня уже есть некоторая конкретика, однако оставлю ее пока при себе. Я обязательно буду рассказывать о том, что, где и когда можно будет посмотреть!

Кто бы из Татарстанских звёзд мог бы хорошо смотреться среди игроков на проекте?

Думаю, что Илья Тагиров мог бы отлично вписаться в это реалити-шоу. Он достаточно токсичный, но при этом обладает замечательным чувством юмора. Уверена, что он бы очаровал зрителей. Однако, если бы он оказался на проекте, я бы с удовольствием «убила» его одним из первых! Конечно, это такая наша личная история в рамках прикола (смеется)!

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