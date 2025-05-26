«Хрустит? Значит, живой» — думают многие, пока не оказываются в кресле гнатолога. Щелчки в челюсти при зевке, боль при жевании, ощущение, что рот открывается не до конца - мы привыкли не обращать на это внимания. Однако, по данным медицинской статистики, эти симптомы говорят о заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), которые встречаются у 75–80% взрослого населения. Многие не осознают, насколько неправильная работа этого сустава отражается на общем состоянии организма и самочувствии.

Редакция ProKazan поговорила с врачом-ортодонтом-гнатологом Айдаром Абдрахмановым из клиники «Камил—Дент» в Казани. Он объяснил, почему проблемы с ВНЧС — это не приговор, но и не безобидная мелочь. Как понять, что «щелчок» — тревожный звоночек, а не фоновый шум организма? Что делать, если сустав уже разрушен? И правда ли, что брекеты могут только усугубить ситуацию?

— Почему важно учитывать состояние ВНЧС перед началом ортодонтического лечения? Как может «необследованный сустав» повлиять на результаты?

— Потому что зубочелюстная система — это не только зубы. Она держится на трёх ключевых элементах: зубах, мышцах и суставах. Всё движение в полости рта осуществляется за счёт работы именно мышц и суставов. И если мы не проверим, в каком состоянии находится ВНЧС до начала лечения, то можем получить серьёзные осложнения.

На первый взгляд, у пациента может вообще не быть жалоб. Но сустав при этом находится в хронически повреждённом состоянии, и это проявится позже — во время так называемой декомпенсации. Представьте: всю жизнь организм адаптировался, зубы притирались, мышцы компенсировали. А ортодонтия этот баланс нарушает — выравнивает зубы, убирает компромиссы. Именно в этот момент сустав может «сорваться».

Многие думают, что если «перестало щёлкать», значит, всё прошло. Или что сустав «сам как-нибудь восстановится». Это один из самых опасных мифов. На самом деле, исчезновение щелчка может означать, что диск уже перестал вправляться — и это не облегчение, а прогрессирование проблемы. Суставной аппарат разрушается не внезапно, а постепенно, годами. И если вовремя не вмешаться, можно дойти до стадии, где организм сам создаёт ложный сустав — и тогда вмешиваться уже опасно, потому что он стал частью адаптации. Вот почему так важно — не лечить вслепую. А сначала понять: с чем мы вообще работаем.

— С какими симптомами чаще всего приходят пациенты с дисфункцией ВНЧС? И всегда ли такое состояние требует лечения, или с ним можно спокойно жить?

— Самые частые жалобы — это боль и щелчки при открывании рта. Боль может быть как постоянной, так и периодической, но в любом случае она нарушает качество жизни, и человек приходит за помощью. Щелчок тоже многим мешает — представьте, каждый раз при зевке или разговоре вы слышите щелчок, и его слышат окружающие. Это не только физически, но и психологически дискомфортно.

Также нередко пациенты жалуются на хруст — это уже более серьёзный сигнал. Он может означать, что суставной диск перестал вправляться и происходит трение «кость о кость». В некоторых случаях добавляются и головные боли, но здесь важно отличить их от невралгии — это может потребовать консультации невролога.

Причин дисфункции ВНЧС может быть много. Во-первых, стресс. Во сне человек сжимает зубы, скрежещет ими, и это изнашивает сустав. Во-вторых, неправильная осанка. Например, одна нога короче другой — это меняет положение таза, позвоночника, головы, а значит, влияет и на работу челюстей. Всё в теле взаимосвязано.

Можно ли с этим жить? Некоторые живут с этим годами и не подозревают о проблеме. Но это до тех пор, пока не наступает критический момент. Поэтому моя рекомендация всегда одна: если есть подозрения — сделайте МРТ и обратитесь к врачу. Чем раньше начать наблюдение или лечение, тем легче всё исправить.

— Как проходит диагностика: какие методы и технологии используются в вашей клинике для оценки состояния ВНЧС перед началом лечения?

— Диагностика ВНЧС — это всегда комплексный подход. В первую очередь мы назначаем два ключевых исследования: КТ и МРТ. Компьютерная томография позволяет оценить состояние костных структур — мы смотрим, есть ли разрушения, деформации, изменения суставной головки. А МРТ показывает мягкие ткани: диск, связочный аппарат, мышцы. Это особенно важно, если есть подозрение на смещение или разрыв диска.

После этого проводится кондилография — это высокоточная технология, с помощью которой мы записываем движения нижней челюсти. Снимается динамика, определяется ось вращения сустава, и мы видим, как он работает при открывании, закрывании рта. Затем создаётся гипсовая модель в артикуляторе, где можно воспроизвести движение челюсти и зафиксировать её в терапевтически комфортной позиции.

Обязательно используем цифровое моделирование: сканируем зубы пациента, создаём 3D-модель и в специальной программе анализируем, как смыкаются зубы, какие зоны перегружаются, что можно изменить. В этой же программе проектируем цифровые сплинты — индивидуальные шины, которые помогают разгрузить сустав.

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— Существует мнение, что ортодонтическое лечение может усугубить проблемы с суставом. Это правда?

— Такое действительно бывает. Особенно если лечить только зубы, не учитывая, как работает весь зубочелюстной аппарат в целом. Многие пациенты не догадываются, что их прикус — это результат долгой адаптации организма. Мышцы, зубы, сустав подстраивались друг под друга годами, чтобы хоть как-то «договориться». А ортодонтия, по сути, этот компромисс убирает.

Во время лечения мы выравниваем зубы, и в этот момент может «вскрыться» то, что раньше не ощущалось: появляется хруст, боль, ощущение, что челюсть «не слушается». Это нормально, если всё сделано с учётом функциональных особенностей. Но если подходить формально, можно нарушить то, что организм с таким трудом выстроил.

Я всегда говорю: зубы — это не изолированные объекты. Они часть единой системы. И если где-то нарушен баланс, он проявится. Именно поэтому важно не просто «ставить брекеты», а понимать, с чем мы имеем дело.

Здоровый прикус — спокойная жизнь

В клинике Камил—Дент лечат не только зубы, но и источник скрытых проблем — височно-нижнечелюстной сустав. Без боли, без страха, с точностью до микрона. Уже 12 лет клиника возвращает комфорт пациентам, сочетая точную диагностику, современные технологии и внимательное отношение.

— В чём особенности ортодонтического лечения, если у пациента уже есть проблемы с ВНЧС? Используются ли какие-то специальные подходы или конструкции в таких случаях?

— В первую очередь, всё лечение строится не по шаблону, а исключительно индивидуально. У пациентов с ВНЧС всегда повышенное внимание к деталям: нам важно не только выровнять зубы, но и не навредить суставу, а в идеале — ещё и улучшить его состояние.

Мы начинаем с того, что анализируем цифровую модель челюсти, моделируем движения зубов, оцениваем, какие участки перегружены. После этого разрабатываем пошаговый план — иногда это сплинтерапия на первом этапе, чтобы снять напряжение и зафиксировать челюсть в правильной позиции.

В большинстве случаев я работаю с брекет-системами — они позволяют врачу быть постоянно в процессе: на каждом приёме я могу проверить, как реагирует сустав, подстроить схему лечения, скорректировать контакт между зубами. Это особенно важно, если что-то пойдёт не по плану.

Но бывают и случаи, когда мы выбираем элайнеры — особенно если пациент живёт в другом городе или стране. Их плюс в том, что ещё до начала лечения мы можем смоделировать каждый этап движения зубов, и это удобно, когда нет возможности часто бывать в клинике. Хотя здесь уже требуется высокая дисциплина от самого пациента.

Так что никаких универсальных рецептов нет. Каждый сустав — как отпечаток пальца: у кого-то он выдержит любые нагрузки, а у кого-то — нужно действовать ювелирно.

— Насколько важно междисциплинарное взаимодействие в таких случаях — например, с остеопатами, неврологами или челюстно-лицевыми хирургами?

— Это важно, но с оговорками. Не каждый случай требует подключения других специалистов — всё зависит от того, с чем именно пришёл пациент. Например, если у человека болит в области сустава, а на деле оказывается, что причина — воспаление тройничного нерва, то здесь уже нужна помощь невролога. Мы это всегда дифференцируем на этапе диагностики.

С остеопатами работа бывает полезной, но носит скорее вспомогательный характер. Да, они могут снять напряжение, помочь выровнять тело, улучшить общее состояние — и пациенту действительно становится легче. Но нужно понимать, что ВНЧС держится не на спине, а на зубах. И если пациент пошёл к остеопату, а потом плотно поел, прикус может снова вернуться в прежнее положение. Поэтому остеопатия — не замена лечению, а дополнение.

Что касается челюстно-лицевых хирургов, то в ортодонтии есть отдельное направление — ортохирургия. Это уже про более серьёзные случаи, когда есть несоответствие размеров верхней и нижней челюсти, и нужно не просто выровнять зубы, а перестроить костную базу. В таких случаях я направляю пациентов в Москву, где проводят операции по квотам. Это дорогостоящее вмешательство, но иногда без него — никак.

Так что междисциплинарное взаимодействие важно, но не всегда обязательно. Главное — чётко понимать, кто и на каком этапе может действительно помочь пациенту.

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава — это не редкость, а то, с чем сталкивается большинство людей, даже не подозревая об этом. Проблема в том, что сустав может разрушаться медленно и тихо, без боли и ярких симптомов. А когда дискомфорт наконец появляется, лечение становится сложным и длительным.

По словам Айдара Абдрахманова, откладывать обращение к врачу — самая частая и самая опасная ошибка. Суставной аппарат — не та зона, где можно полагаться на удачу или игнорировать тревожные сигналы. Чем раньше выявлены отклонения, тем больше шансов сохранить не только прикус, но и качество жизни в целом.