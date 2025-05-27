Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

2 парней изнасиловали 20-летнюю жительницу Казани

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По информации издания «Вечерняя Казань», 26-летний и 22-летний молодые люди выпивали с девушкой. В один момент знакомые начали приставать к потерпевшей, которая была против близости.

Оказалось, что один из парней был исключен из казанского вуза в начале 2025 года, а второй прибыл в РТ как турист. По сведениям портала, он не работает.

В настояшее время ребята находятся под стражей. Было заведено уголовное дело.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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