2 парней изнасиловали 20-летнюю жительницу Казани

По информации издания «Вечерняя Казань», 26-летний и 22-летний молодые люди выпивали с девушкой. В один момент знакомые начали приставать к потерпевшей, которая была против близости.

Оказалось, что один из парней был исключен из казанского вуза в начале 2025 года, а второй прибыл в РТ как турист. По сведениям портала, он не работает.

В настояшее время ребята находятся под стражей. Было заведено уголовное дело.