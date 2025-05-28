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Технологии оживили «Титаник»

Для создания модели два подводных робота в тече...

pixabay

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113 лет назад «Титаник», считавшийся непотопляемым, затонул в Атлантике. Сегодня современные технологии позволяют не только вспоминать трагедию, но и увидеть корабль так, будто вода вокруг него исчезла. Модель судна.

В 2022 году учёные создали первую точную 3D-модель «Титаника» — детализированную цифровую копию с ржавыми болтами, разбитыми иллюминаторами и личными вещами пассажиров.

Для создания модели два подводных робота в течение шести недель снимали каждый сантиметр корабля на глубине 3800 метров, сделав более 700 тысяч фотографий и видеозаписей. После долгой обработки данных «Титаник» «заморожен» в цифровом виде, словно время остановилось.

Исследователь Паркс Стивенсон отметил, что теперь можно виртуально пройтись по палубе и увидеть скрытое под водой более века.

Модель изменила понимание катастрофы: айсберг, возможно, повредил не только правый борт, но и днище, ударившись под водой. Сохранившееся котельное отделение даёт представление о последних часах борьбы экипажа.

Среди обломков нашли уникальные артефакты, например, ожерелье с зубом мегалодона.

Учёные предупреждают, что корабль постепенно разрушается: палубы обрушились, металл корродирует, течения размывают останки. Через 20–30 лет от «Титаника» останется лишь груда ржавчины.

Сейчас же цифровая копия служит не только памятником, но и важным инструментом для учёных и историков, возможно, помогая раскрыть главные тайны той трагической ночи, пишет Donbasstoday.ru.

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