На грани смерти: почему казанские подростки цепляются за трамваи?

Зацеперство в Казани: эксперты рассказали, что скрывается за опасными трюками подростков

В Казани подростки начали играть с огнём — буквально. Они цепляются за движущиеся трамваи и электропоезда, снимая свои опасные трюки на видео для соцсетей. Что движет молодёжью, готовой рисковать жизнью ради лайков? И какие последствия уже наступили? Власти и транспортники бьют тревогу: эти игры грозят не только травмами подросткам, но и ставят под угрозу безопасность пассажиров.

Зацеперы на казанских рельсах: где и как это происходит

Опасные трюки подростков, известные как «зацеперство», становятся всё более частым явлением в Казани. Наиболее проблемным участком считается маршрут №1 городского трамвая — между остановками Максимова и Трамвайная. Здесь подростки цепляются за движущиеся вагоны, рискуя жизнью ради острых ощущений и видеоконтента для соцсетей.

Однако опасность вышла далеко за пределы городской линии трамваев. В феврале 2025 года транспортная полиция нашла видео, на котором двое 13-летних мальчиков из Куюков зацепились за электропоезд на станции «Метро Аметьево» и проехали несколько остановок до «Дербышек». Подростки признались, что идею взяли из интернета и не осознавали масштаба опасности. Родители были привлечены к административной ответственности за недостаточный контроль.

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Опасность, которая скрывается за адреналином

Для подростков риск — это способ ощутить полноту жизни, преодолеть страх и получить яркие эмоции, которые в обычной обыденности часто отсутствуют. Психолог Эльвира Султанова глубоко объясняет природу этого феномена.

«В момент зацеперства подростки испытывают не просто азарт, а острый выброс адреналина — это неосознанное приближение к грани жизни и смерти, почти инстинктивное саморазрушение. Это форма поиска эмоций и ощущения собственной значимости. Часто такая потребность возникает на фоне дефицита любви и внимания в семье. Риск — это своеобразный способ компенсировать внутренний вакуум эмоций», - говорит эксперт.

Такое поведение сложно назвать простым подростковым капризом. Это — сигнал, который указывает на глубокие психологические проблемы, нередко связанные с социальным и семейным окружением, где ребёнок может ощущать одиночество или недостаток поддержки.

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Ответственность и реальность наказания

«Подобные действия — прямое нарушение закона. Дети до 16 лет не несут административной ответственности, но её несут родители, как ответственные за воспитание и контроль. С подростками от 16 лет ситуация меняется — они могут быть привлечены к административным мерам. В случае серьёзных травм или гибели возможны уголовные дела», - говорит юрист Шамиль Курамшин.

При этом юрист обращает внимание, что ответственность может быть возложена и на транспортников, если выяснится, что ими не были соблюдены меры безопасности.

Как реагировать и предотвращать трагедии?

Решение проблемы требует комплексного подхода. В первую очередь — это усиление семейного контроля и внимательности к психологическому состоянию подростков. Важно не просто запрещать опасные игры, а понимать их причины, советует психолог.

Автор фото: Про город

«Создавать условия для безопасного выражения эмоций: спорт, творческие занятия, хобби, где подросток сможет реализовать потребность в адреналине и признании без риска для жизни. Необходимо обращаться к специалистам, если замечены тревожные сигналы — замкнутость, желание рисковать бездумно, потребность в острых ощущениях», - говорит эксперт.

Также важна профилактика со стороны школы и общественных институтов: информационные кампании, работа с семьями и активное вовлечение подростков в позитивные сообщества.

Редакция Про Город призывает родителей и подростков быть осознанными и не рисковать жизнью ради экстремальных ощущений.