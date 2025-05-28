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В СК России доложат о расследовании по делу об изнасиловании в Казани

По имеющейся информации, несколько мигрантов на...

pixabay

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В соцсетях распространились сообщения о ЧП в жилом доме Казани: по имеющейся информации, несколько мигрантов напали на девушку и совершили в её отношении преступление сексуального характера.

Следственные органы по Республике Татарстан возбудили уголовное дело в связи с этим случаем.

Руководитель СК России Александр Бастрыкин дал указание главе следственного управления по региону Владимиру Липскому предоставить полный отчет о проводимом расследовании и установленных фактах

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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