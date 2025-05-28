Специалисты из Британии нашли самый быстрый способ охладить пиво

С началом тёплого сезона всё больше людей предпочитают отдых на природе, где прохладительные напитки становятся важной частью. Однако часто забывают заранее их охладить, что может испортить впечатления.

Британские специалисты провели исследование, чтобы найти самый быстрый и эффективный способ охлаждения напитков с комнатной температуры до комфортной.

Лучшим оказался метод с погружением бутылок в ледяную воду с добавлением соли. В эксперименте напиток с температурой 20,5 °C за 30 минут охладился до 1,6 °C — это лучший результат.

Соль снижает точку замерзания воды, создавая холодную среду и ускоряя охлаждение. Для теста использовали 1 кг льда, холодную воду и 100 г соли. За полчаса температура упала почти на 19 градусов, а через час — почти до нуля.

Другие способы оказались менее эффективными: в морозильнике напиток остыл до 7,8 °C, ледяная вода без соли — до 3,9 °C за 30 минут.

Метод с влажной бумагой и морозильником показал ещё меньшую эффективность, а охлаждение под струёй холодной воды из-под крана спустя 3 минуты не снизило температуру до желаемой, пишет Planet Today.