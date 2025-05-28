Ученые: Пиво может стать причиной онкологии

Новое исследование вызвало обеспокоенность среди любителей пива: почти половина американских бутылок с пивом содержит «вечные химикаты» (ПФАС) — стойкие загрязнители, которые не разлагаются в природе и накапливаются в организме человека. Согласно исследованию американских учёных, 95% протестированных образцов пива были заражены этими веществами, которые ранее выявлялись в загрязнённой питьевой воде. Результаты опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

Проблема особенно заметна в регионах с известными трудностями в качестве водоснабжения. Высокий уровень ПФАС обнаружен в пиве, производимом вблизи реки Кейп-Фир в Северной Каролине, регионе с долгой историей загрязнения воды. Примечательно, что современные фильтрационные системы на пивоварнях не способны полностью удалить эти опасные соединения из воды.

ПФАС широко используются в промышленности благодаря своим водо-, жиро- и грязеотталкивающим свойствам, но их накопление в окружающей среде вызывает серьёзные опасения из-за связи с повышенным риском онкологических и других серьёзных заболеваний, пишет Moneytimes.Ru.