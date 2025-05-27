Серьезное ДТП произошло на Оренбургском тракте 27 мая

Свидетели рассказали, что в одном из автомобилей остался зажат ребёнок. По предварительным данным, виновником столкновения стал ассенизатор, который на большой скорости врезался в легковушку, из-за чего та перевернулась. Кроме того, по инерции были задействованы ещё четыре машины, пишет Mash Iptash.

Как написали в телеграм-канале "Казань на максималках", пострадал 15-летний ребенок, его увезли в медучреждение. Погибших нет.

Ранее мы писали о том, что мальчик на питбайке столкнулся с легковушкой в Татарстане.