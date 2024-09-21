Цены на продукты вводят в шоковое состояние всех: стало известно, что произойдет с 1 октября

В октябре 2024 года российский продовольственный рынок демонстрирует изменения в ценообразовании, согласно анализу Александра Иванова, экономиста из РУДН. По его мнению, различные экономические события последних месяцев, такие как изменение ключевой ставки и повышение тарифов на коммунальные услуги, спровоцировали рост издержек, что повлияло на стоимость продуктов.

Взгляд на предстоящие изменения цен

В секторе молочной продукции предвидится увеличение цен на 1-3%. Если рассматривать молочную продукцию, то здесь идет речь о повышении цен примерно на 1-3%. Как предполагают эксперты, значимо вырастет цена на молоко, разные сыры, сметану, а также на сливочное масло. Такие изменения будут наблюдаться и с ценам на рыбу в заморозке, изделия из макарон, хлеба и консервы детские. Увеличение в цене также затронет мясные изделия, включая свинину, говядину, сосиски и колбасы, где ожидается рост на 1-3%.

Новости для любителей овощей и фруктов

В то время как большинство продуктов подорожает, некоторые виды овощей и фруктов станут дешевле. Прогнозируется снижение цен на такие продукты, как капуста, морковь, картофель, свекла и яблоки, которое составит от 1 до 4%. Такое уменьшение стоимости будет воспринято потребителями положительно, особенно учитывая их сезонность.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на опасения относительно внезапного роста цен, значительных изменений не произошло. Это позволяет потребителям ожидать относительно стабильного уровня цен в ближайшее время, что положительно скажется на планировании бюджета.