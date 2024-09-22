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Цены на продукты ошеломят всех: стало известно, что ждет россиян с 1 октября

С наступлением осени 2024 года российские потре...

tvc.ru

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С наступлением осени 2024 года российские потребители столкнутся с изменениями в ценах на продовольственные товары. Эксперт экономического факультета РУДН, Александр Иванов, предоставил анализ предстоящих тенденций на рынке, указывая на причины и направления изменений цен.

Факторы влияющие на цены

Согласно Иванову, основные причины изменений цен заключаются в экономических событиях последних двух месяцев, таких как повышение ключевой ставки, увеличение тарифов ЖКХ и напряженность в Курской области. Эти изменения привели к подорожанию импортных ресурсов и увеличению затрат на производство, что, в свою очередь, спровоцировало рост цен на топливо.

Продукты с ростом цен

Иванов указывает, что стоимость молочных продуктов, включая сметану, молоко, сливочное масло и творог, увеличится на 1−3%. Также подорожание ожидается для мороженой рыбы, различных видов хлеба, макаронных изделий и детских фруктово-ягодных консервов на 1−2%. Мясные изделия, такие как свинина, колбасы и сосиски, также покажут рост на 1−3%.

Продукты с понижением цен

В то же время, осень принесет и приятные новости в виде снижения цен на овощи и фрукты. Ожидается, что капуста, морковь, картофель, свекла и лук подешевеют на 1−4%. Цены на яблоки и бананы также снизятся на 0.5−3%.

Незначительные изменения цен

При этом изменения цен на такие продукты как сахар, маргарин, гречневую крупу, детские молочные смеси, курицу и колбасы окажутся минимальными — менее 1%, что останется почти незамеченным для большинства покупателей.

Выводы для потребителей

Эти прогнозы позволяют потребителям адаптировать свои покупки под изменяющиеся экономические условия. Несмотря на общий рост цен на некоторые продукты, снижение стоимости овощей и фруктов может стать приятным бонусом этой осени, предоставляя возможность сбалансировать домашний бюджет.

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