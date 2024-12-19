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Цены на квартиры упадут сразу до уровня 2018 года: эксперты рассказали, что произойдет

Текущее состояние рынка недвижимости России, по...

izmaylowo.mos.ru

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2024 год ознаменовался кардинальными изменениями для российского рынка недвижимости, вызванными стремительными корректировками в секторе ипотечного кредитования.

С началом года рост процентных ставок и увеличение первоначальных взносов создали новые вызовы для покупателей и продавцов жилья, что привело к неожиданным тенденциям и возможностям на рынке.

Изменения, которые перевернули рынок

В январе средние ставки по ипотеке взлетели до рекордных 16,7% для новостроек и 16,9% для вторичного жилья. Ужесточение условий финансирования сопровождалось ростом минимального первоначального взноса с 20% до 30%. Эти факторы вызвали сокращение числа сделок по всей стране, особенно на вторичном рынке, где спад спроса достиг 26%.

Непредвиденные последствия ужесточения кредитной политики

Первые месяцы года показали, что, несмотря на стабильные цены на начало периода, уже к февралю наметилось падение стоимости жилья на 10%. В последующие месяцы продавцы начали активнее снижать цены, что неожиданно привело к временному оживлению рынка. Тем не менее, долгосрочные прогнозы остаются пессимистичными, с предсказаниями о возможном падении цен до 50% к концу года.

Как адаптироваться к новым условиям?

Эксперты советуют потенциальным покупателям тщательно анализировать рынок и ожидать возможное дальнейшее снижение цен перед принятием решения о покупке. Продавцам же стоит рассмотреть возможность корректировки ценовой политики для привлечения инвесторов и ускорения сделок.

Будущее рынка в условиях новой экономической реальности

Текущий кризис предоставляет уникальные возможности для переосмысления стратегий как для покупателей, так и для продавцов. На фоне падения спроса и цен, рынок недвижимости России может пережить период значительных трансформаций, который, возможно, выведет его на новый уровень стабильности и доступности в более долгосрочной перспективе, сообщает pg12.ru.

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