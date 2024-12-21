Цены на квартиры упадут сразу до уровня 2018 года: эксперты оповестили, что произойдет

2024 год стал переломным для рынка недвижимости России, где кардинальные изменения в ипотечных условиях оказали глубокое воздействие на всю отрасль.

Радикальное увеличение процентных ставок и первоначальных взносов переформатировало условия сделок, задав новые реалии как для покупателей, так и для продавцов.

Рекордное повышение ипотечных ставок

Год начался с ошеломляющего роста ставок по ипотеке: до 16,7% для новостроек и до 16,9% для вторичного рынка. Увеличение первоначальных взносов до 30% только усилило ситуацию, приведя к сокращению объема сделок на 26%, особенно затронув вторичный рынок.

Снижение стоимости жилья

Как неожиданный эффект, стоимость жилья упала на 10% уже к февралю, что стало шоком после стабильности предыдущих периодов. Это спровоцировало активное снижение цен со стороны продавцов в последующие месяцы, временно оживив рынок, но перспективы остаются неопределенными с прогнозами о дальнейшем падении цен до 50% к концу года.

Адаптация к новым условиям

Эксперты утверждают, что в текущих условиях крайне важно тщательно анализировать рынок и подходить к покупке жилья с особой осторожностью, ожидая возможного дальнейшего снижения цен. Продавцам рекомендуется адаптировать ценовую политику, чтобы привлечь инвесторов и ускорить заключение сделок.

Будущее рынка в новых экономических условиях

Текущий кризис недвижимости открывает перспективы для кардинальных трансформаций в отрасли, которые могут привести к новому уровню стабильности и доступности. Это время требует от всех участников рынка гибкости и готовности к быстрой адаптации, используя возникающие возможности для обеспечения своего успеха в изменяющемся мире.