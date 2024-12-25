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Цены на квартиры станут ниже как в 2018 году: эксперты поделились, что произойдет

Анализ кардинальных изменений на рынке недвижим...

tomsk.mk.ru

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2024 год стал переломным моментом для рынка недвижимости в России, ознаменованным резкими изменениями ипотечных условий, что радикально повлияло на всю отрасль.

Рекордное повышение процентных ставок до 16,7% для новостроек и 16,9% для вторичного рынка, сопровождаемое увеличением первоначальных взносов до 30%, привело к значительному уменьшению объема сделок — на целых 26%, особенно затронув вторичный рынок.

Интервью с экспертами: разные мнения

В поисках понимания этого феномена, мы обратились к ведущим экспертам в области финансов и недвижимости. Экономисты, социологи, и историки рынка предоставили свои мнения и прогнозы. «Данные изменения могут быть рассмотрены как реакция на международные экономические санкции и внутренние экономические требования», — указывает финансовый аналитик Елена Макарова.

Глобальные тренды и исторический контекст

Анализируя глобальные тренды, становится ясно, что такие изменения не уникальны для России. Схожие тенденции наблюдаются в различных странах мира в периоды экономических потрясений. Исторические данные показывают, что каждый кризис на рынке недвижимости следует определенным циклам и часто предшествует периодам экономического роста.

Реакция рынка и будущие перспективы

Неожиданное падение стоимости жилья на 10% в начале года оживило рынок, но только временно. Эксперты предупреждают о возможном дальнейшем падении цен до 50% к концу года. «Это создает как риски, так и возможности для покупателей и инвесторов», — говорит недвижимостный агент Артем Иванов.

Адаптация и инновации

Продавцы и покупатели ищут новые способы адаптации к условиям. Внедрение технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн для оптимизации сделок и создания прозрачных ценовых механизмов, становится все более актуальным. «Технологии могут помочь сделать рынок более открытым и доступным для меньших игроков», — отмечает технологический эксперт Дмитрий Петров.

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