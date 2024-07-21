"Цена взмоет в небо": специалист Михаил Хазин призывает россиян заранее купить это

В условиях непредсказуемости мировой экономики и возможного экономического коллапса, который, по мнению известного экономиста Михаила Хазина, может начаться уже в этом году, вопрос сохранения капитала становится критически актуальным. В радиоэфире "Говорит Москва" эксперт поделился своими прогнозами относительно будущего финансового рынка, особенно выделив роль золота в предстоящих экономических потрясениях.

Наступление кризиса

Хазин предостерегает о начале кризиса, который скорее всего разразится за пределами России, причем основной удар придется на США. Специалист аргументирует, что американская экономика и финансовая система окажутся под огромным давлением, что приведет к значительному падению курса доллара. Это, в свою очередь, повлечет за собой глобальные изменения в структуре мировых финансовых отношений.

Золото как «актив-убежище»

В такой обстановке, считает Хазин, золото станет ключевым активом, способным сохранить покупательную способность и стоимость сбережений. Он акцентирует внимание на том, что в моменты финансовых катаклизмов, золото традиционно демонстрирует устойчивость и рост стоимости. По его словам, необходимо заблаговременно приобрести золотые слитки или монеты, чтобы обезопасить свои активы перед неизбежным подъемом цен на этот драгоценный металл.

Почему золото?

Экономическая история показывает, что золото неоднократно становилось спасательным кругом в периоды экономических бурь. В отличие от фиатных валют, которые подвержены инфляции и политическим рискам, золото обладает вневременной ценностью и признано универсальным средством сохранения капитала.

Перспективы для инвесторов

Хазин подчеркивает, что покупка золота до начала кризиса — это не только возможность защитить свои средства, но и шанс значительно увеличить свой капитал в условиях, когда другие активы теряют в стоимости. Он рекомендует рассматривать золото как долгосрочную инвестицию, особенно в свете ожидаемого роста спроса на этот металл.

В заключение, принимая во внимание текущую нестабильность в мировой экономике и предсказания экспертов, инвестиции в золото выглядят как одно из самых надежных и обоснованных решений для тех, кто стремится к сохранению и приумножению своих активов в преддверии возможных экономических штормов.