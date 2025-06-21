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Чем следует подкормить чеснок и лук в июне, чтобы спасти желтеющие перья: советы агронома

Жаркое лето создаёт дополнительные трудности дл...

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Жаркое лето создаёт дополнительные трудности для дачников. В условиях жары и обильного полива чеснок и лук могут пострадать.

Почему растения желтеют и какие меры принять в июне для сохранения урожая, объяснила агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Подкормка чеснока в июне

Основное удобрение для чеснока и лука проводится при посадке и в мае, однако жаркое лето в некоторых регионах поставило новые задачи перед садоводами.

"Частые поливы вымывают азот из верхних слоёв почвы, и растениям труднее усваивать необходимые элементы. Это влияет на состояние чеснока и лука", — пояснила Людмила Шубина.

Для коррекции ситуации можно ввести удобрения с азотом, но в малых дозах. Важно не превышать дозировку, указанную на упаковке, чтобы не навредить посадкам.

Причины пожелтения пера у лука и чеснока

Пожелтение пера у лука и чеснока может быть вызвано несколькими факторами. Во-первых, это высокие температуры и палящее солнце. Во-вторых, нехватка питательных веществ, в первую очередь азота, и, наконец, вредители, такие как луковая муха.

Если нет возможности использовать минеральные удобрения, можно приготовить настой сброженной травы. Для этого половину ведра наполняют свежей травой, заливают водой и добавляют столовую ложку мочевины. Настаивать нужно около недели. После того как пена исчезнет, раствор можно разводить и поливать растения.

Как бороться с луковой мухой

Луковая муха — опасный вредитель, способный разрушить урожай. При первых признаках повреждения луковиц необходимо осмотреть растения на наличие ходов. В случае обнаружения вредителей нужно удалить заражённые луковицы. Для борьбы с мухой можно использовать несколько методов:

  • Севооборот: не следует сажать лук на одной и той же грядке второй год подряд.
  • Опудривание: золой или смесью табачной пыли с золой раз в 1-2 недели.
  • Аммиачная вода: разводим стакан аммиачной воды в 10 литрах воды и поливаем грядки 2-3 раза в месяц.

Уход за луком и чесноком

Лук плохо переносит перепады влажности, особенно при чередовании жары и избыточного полива. Не стоит заливать грядки, надеясь, что это предотвратит пересыхание почвы. Лучше поливать обильно раз в неделю, так чтобы вода оставалась на поверхности почвы.

Регулярное рыхление почвы помогает удерживать влагу, а также способствует насыщению почвы кислородом. Мульчирование почвы предотвратит быстрое испарение влаги и рост сорняков.

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