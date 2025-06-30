Чем лучше подкормить лук и чеснок в конце июня начале июля, чтобы спасти слабые перья: метода агронома

Жаркие летние месяцы, особенно июнь, могут стать серьёзной проблемой для чеснока и лука. Высокие температуры и частый полив ослабляют эти растения. Агроном Людмила Шубина делится советами, как правильно ухаживать за ними в жару и сохранить здоровый урожай.

1. Подкормка растений в жаркое время года

Частые поливы вымывают азот из почвы, что может привести к пожелтению листьев. Чтобы этого избежать, нужно подкармливать чеснок и лук. Используйте азотные удобрения в ограниченных дозах. В случае отсутствия минеральных удобрений можно использовать травяной настой с мочевиной:

Залейте свежую траву водой, добавьте 1 ст. л. мочевины.

Дайте настояться смеси неделю и используйте для полива, разводя раствор.

2. Причины пожелтения листьев

Жара и активное солнце могут стать причиной пожелтения листьев. Это также может быть связано с:

Недостатком азота и других микроэлементов.

Поражением луковой мухой, которая повреждает корни и стебли.

3. Защита от луковой мухи

Чтобы защитить растения от вредителей, соблюдайте севооборот, не сажайте лук на одном месте несколько лет подряд. Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью для отпугивания мух. Регулярно поливайте растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 л воды) два-три раза в месяц.

4. Уход за растениями в жару

Поливайте растения обильно, но не часто, примерно раз в неделю. Рыхлите почву для лучшего кислородного обмена и удержания влаги. Мульчируйте грядки соломой или листьями для сохранения влаги и защиты от сорняков.

Эти простые советы помогут вам уберечь чеснок и лук от жаркой погоды, улучшить их состояние и обеспечить хороший урожай.