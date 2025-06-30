Чем лучше подкормить лук и чеснок в конце июня начале июля, чтобы спасти слабые перья: метода агронома
Жаркие летние месяцы, особенно июнь, могут стать серьёзной проблемой для чеснока и лука. Высокие температуры и частый полив ослабляют эти растения. Агроном Людмила Шубина делится советами, как правильно ухаживать за ними в жару и сохранить здоровый урожай.
1. Подкормка растений в жаркое время года
Частые поливы вымывают азот из почвы, что может привести к пожелтению листьев. Чтобы этого избежать, нужно подкармливать чеснок и лук. Используйте азотные удобрения в ограниченных дозах. В случае отсутствия минеральных удобрений можно использовать травяной настой с мочевиной:
Залейте свежую траву водой, добавьте 1 ст. л. мочевины.
Дайте настояться смеси неделю и используйте для полива, разводя раствор.
2. Причины пожелтения листьев
Жара и активное солнце могут стать причиной пожелтения листьев. Это также может быть связано с:
Недостатком азота и других микроэлементов.
Поражением луковой мухой, которая повреждает корни и стебли.
3. Защита от луковой мухи
Чтобы защитить растения от вредителей, соблюдайте севооборот, не сажайте лук на одном месте несколько лет подряд. Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью для отпугивания мух. Регулярно поливайте растения аммиачной водой (1 стакан аммиака на 10 л воды) два-три раза в месяц.
4. Уход за растениями в жару
Поливайте растения обильно, но не часто, примерно раз в неделю. Рыхлите почву для лучшего кислородного обмена и удержания влаги. Мульчируйте грядки соломой или листьями для сохранения влаги и защиты от сорняков.
Эти простые советы помогут вам уберечь чеснок и лук от жаркой погоды, улучшить их состояние и обеспечить хороший урожай.
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