«Челси» удерживает ничью с «Интером» в товарищеском матче на «Стэмфорд Бридж»

В захватывающем матче на «Стэмфорд Бридж» лондонский «Челси» завершил свою предсезонку ничьей 1:1 против миланского «Интера», что стало значимым завершением подготовки к новому сезону. В этой игре дебютировали новички «синих» Кирнан Дьюсбери-Холл и Марк Гиу, которые уже в начале встречи показали свою готовность бороться за место в основе.

Дьюсбери-Холл сыграл ключевую роль в создании первой опасной атаки, отдав пас молодому нападающему, но удар был нейтрализован опытным голкипером Ианом Зоммером. Несмотря на активное начало «Челси», «Интер» смог выйти вперёд благодаря хорошо организованной атаке на 25-й минуте: Иан Аурель Биссек создал момент для Анхеля Корреа, который в свою очередь ассистировал Маркусу Тюраму для забитого гола.

Перед перерывом Зоммер снова спас «Интер», отразив удар Гиу после неудачной попытки Марка Кукурельи. В этот вечер на поле также был представлен новый игрок «Челси» — Педру Нету, что добавило фанатам надежд на новые достижения в предстоящем сезоне.

Вторая половина матча осталась напряжённой. «Челси» удвоил усилия, стремясь сравнять счёт. Кристофер Нкунку и Леви Колвилл были близки к успеху, но их попытки не увенчались голом. Михаил Мудрик также пытался пробить с близкого расстояния после передачи Нкунку, но безрезультатно.

И только на последних минутах матча Лесли Угочукву смог забить, заслужив высокую оценку за упорство и командную игру. Этот гол стал достойным завершением дебютного матча Энцо Марески на домашнем стадионе и отметил начало его пути в качестве главного тренера «Челси».

Следующее испытание для «Челси» — это встреча с «Манчестер Сити», где команду ждет столкновение с тактическими находками Пепа Гвардиолы. Этот матч обещает быть не только проверкой для новичков, но и для всей команды в целом, показывая готовность «Челси» к предстоящим испытаниям в Премьер-лиге.