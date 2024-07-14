ЦБ примет решение в июле: миллионы россиян не получат кредитов и ипотек

В преддверии заседания Банка России, запланированного на 26 июля, финансовый рынок встревожен возможным повышением ключевой ставки. Это решение активно обсуждается на фоне увеличения проинфляционных рисков, которые, как заявляет глава регулятора Эльвира Набиуллина, уже начали реализовываться.



На заседании, которое прошло 7 июня, ключевая ставка была оставлена на уровне 16%, однако с тех пор поступающие данные указывают на возможные корректировки в ближайшее время. Набиуллина подчеркнула важность следующего шага в регулировании монетарной политики, отметив, что "основной предмет обсуждения будет шаг повышения ставки."





Причины, возможно вызвавшие такие меры, включают в себя отклонение от базового сценария развития экономики, предложенного Центробанком, и отсутствие ожидаемого замедления кредитования. Аналитики предполагают, что ставка может быть повышена на 100-200 базисных пунктов, достигнув уровня 17,00-18,00% годовых.На фоне этих предположений выступление Германа Грефа, главы Сбербанка, на Финансовом конгрессе привлекло особое внимание. Мужчина категорически выступил против снижения ставки до 4-5%, называя такие действия противоречащими макроэкономической теории и здравому смыслу.Такие комментарии и возможные меры со стороны Центробанка вызывают бурное обсуждение среди экономистов и инвесторов. Решение о повышении ставки может существенно повлиять на экономику страны, учитывая ее текущую волатильность и ряд проинфляционных факторов. Рынки, таким образом, остаются в напряжении в предвкушении официальных объявлений Центробанка.