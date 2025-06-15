"Час ведьмы": в эти часы смертельно опасно выезжать на дорогу - важная памятка для всех автомобилистов

Одной из самых незаметных, но смертельно опасных причин дорожно-транспортных происшествий является сонливость водителя.

Статистика тревожит: примерно каждое пятое ДТП связано с тем, что водитель теряет внимание из-за усталости или засыпает прямо за рулём.

Как обезопасить себя? Разберёмся, как не попасть в печальную статистику.

«Час ведьмы»: когда опасность на пике

Самое критичное время суток для водителей — предрассветные часы между 4:00 и 6:00. Именно в этот период организм испытывает естественный спад бодрости: снижается концентрация, замедляется реакция, появляется тяжесть в глазах. Эти симптомы способны спровоцировать роковую ошибку. Не зря это время называют «часом ведьмы».

Как снизить риск аварий из-за усталости

Планируйте поездки на дневное время. Ночные вояжи стоит избегать, если в них нет острой необходимости. Перед поездкой важно хорошо выспаться.

Останавливайтесь каждые 2–3 часа. Даже при отсутствии усталости, короткие перерывы помогут снять напряжение. Пройдитесь, сделайте разминку.

Будьте особенно внимательны с 4 до 6 утра. Если всё же едете — включите бодрую музыку, проветривайте салон, поговорите с пассажиром. Но идеальный вариант — сделать паузу и немного поспать.

Не доверяйте энергетикам. Кофеин может взбодрить лишь на короткое время. После его действия усталость может накрыть с удвоенной силой. Настоящее средство — полноценный сон.

При первых признаках дремоты — срочно остановитесь. Если дорога становится размытой, а глаза тяжелеют — найдите безопасное место и вздремните хотя бы 20–30 минут.

Сонливость за рулём — опасное состояние, которое может стоить жизни. Заботьтесь о себе и окружающих, соблюдайте простые правила, чтобы каждая поездка завершалась благополучно.