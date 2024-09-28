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Бумажные медсправки отменили: ГАИ анонсируют важные изменения для водителей с 1 октября

С апреля 2024 года в России вводятся нововведен...

m.kolesa.kz

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С апреля 2024 года в России вводятся нововведения в процесс сдачи экзаменов для получения водительских прав, что значительно упрощает административные процедуры. Важнейшим из изменений является отмена требования предоставления бумажной медицинской справки при подаче документов в ГАИ. Теперь вся информация о состоянии здоровья кандидата на получение прав будет автоматически запрашиваться из электронных баз данных МВД и Минздрава.

Это нововведение направлено на сокращение времени ожидания и упрощение процесса получения прав, уменьшение бюрократических задержек и облегчение доступа к необходимым услугам для граждан. По словам представителя ГАИ в интервью с порталом njcar.ru, новая система позволит "автоматизировать и оптимизировать процессы, связанные с обработкой персональных данных, и сделать их более прозрачными для водителей".

Для водителей, стремящихся обменять иностранные водительские права на российские, также введены важные изменения. В частности, теперь, при обмене прав на управление грузовыми автомобилями, автобусами и транспортными средствами с прицепами (категории С, D и Е), потребуется пройти обучение в автошколе и заново сдать практический и теоретический экзамены. Это мера направлена на повышение безопасности дорожного движения и обеспечение высокой квалификации водителей.

Однако для обмена иностранных прав на управление мотоциклами и легковыми автомобилями (категории А и В) процедура упрощена: практический экзамен больше не требуется, но водителям все же необходимо собрать полный пакет документов, пройти медосмотр и успешно сдать теоретический экзамен по Правилам дорожного движения.

Такие изменения направлены на улучшение и ускорение процесса легализации прав водителей, а также на повышение уровня подготовки и безопасности на дорогах. Эти меры помогут уменьшить административные барьеры и сделают процесс более доступным для всех категорий водителей, пишет sevastopolmedia.ru.

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