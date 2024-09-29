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Бумажные медсправки больше не нужны: ГАИ вводит важные изменения для водителей с 1 октября

С начала весны 2024 года в России вступили в си...

stolicaonego.ru

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С начала весны 2024 года в России вступили в силу значительные изменения в процедуре получения водительских прав. Одно из ключевых нововведений — цифровизация процесса подачи медицинских справок. Теперь для регистрации в Госавтоинспекции не требуется предъявлять бумажный документ о состоянии здоровья.

Цифровизация медицинских справок: упрощение и ускорение процедур

Новая система позволяет автоматически проверять медицинские данные кандидата на получение прав через электронные базы данных Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения. Это изменение направлено на ускорение и упрощение процесса, исключая бюрократические задержки и упрощая доступ к необходимым данным как для кандидатов, так и для сотрудников ГАИ.

Обмен иностранных прав на российские: новые требования

Для тех, кто желает обменять иностранные права на российские, также предусмотрены изменения. Владельцам прав категорий С, D и E теперь требуется проходить профессиональное обучение и заново сдавать как практический, так и теоретический экзамены. Это мера призвана обеспечить, что водители способны безопасно управлять тяжёлыми и специализированными транспортными средствами.

В то же время для категорий А и В (мотоциклы и легковые автомобили) практический экзамен более не требуется, однако кандидаты должны пройти медицинскую комиссию, оплатить государственные сборы и сдать теоретический экзамен по Правилам дорожного движения.

Эти изменения отражают стремление российских властей к модернизации процессов и повышению уровня дорожной безопасности. Упрощение административных процедур через внедрение цифровых технологий делает процесс получения прав более доступным и менее времязатратным для всех участников дорожного движения.

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