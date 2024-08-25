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Будьте готовы к экстремальному похолоданию: Вильфанд рассказал, когда начнется Ла-Нинья и что это значит для россиян

Осень обещает принести с собой изменения в клим...

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Осень обещает принести с собой изменения в климате, вызванные явлением Ла-Нинья, хотя его воздействие на погоду в этом году может быть не таким значительным, как ожидалось. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, предоставил свежие данные о климатических тенденциях и их потенциальных последствиях для региона.

Вероятность появления Ла-Нинья в ближайшие месяцы оценивается в 60-70%. Однако из-за высоких температур мирового океана, особенно в умеренных широтах, следствия этого явления могут быть менее ощутимыми.

"Этот год выделяется тем, что после мощного Эль-Ниньо мы видим, что температуры океана остались значительно выше нормы, что смягчает обычные последствия Ла-Нинья," — пояснил Вильфанд.

По его словам, аномально теплая вода в Тихом и Атлантическом океанах в умеренных широтах существенно влияет на глобальные температурные показатели. Это оказывает воздействие на климатические условия по всему миру, включая Россию.

Температурные рекорды 2024 года уже превысили показатели прошлого года, и, как отмечает Вильфанд, "вполне возможно, что мы увидим дальнейшее повышение температуры". Эти данные подчеркивают необходимость внимательно отслеживать климатические изменения и адаптироваться к ним.

Экспертные оценки и прогнозы, такие как предоставленные Романом Вильфандом, играют ключевую роль в планировании и принятии мер, направленных на минимизацию воздействия непредсказуемых погодных условий. Научное понимание и своевременное информирование общественности — залог успешной адаптации к изменяющимся климатическим реалиям, пишет ТАСС.

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