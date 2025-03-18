Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Будете 100 раз готовить, и все мало – свёкла по-осетински испаряется с тарелки за считанные секунды

Маринованная свекла – это не только удобный спо...

shoes-web.ru

Подписаться на Дзен.канал

Маринованная свекла – это не только удобный способ сохранить урожай, но и отличное дополнение к салатам, закускам и основным блюдам. Рецепт свеклы по-осетински сочетает сладость корнеплода, остроту чеснока и аромат кавказских специй, создавая насыщенный вкус.

Что понадобится?

1 кг моркови
600 г свеклы
3 зубчика чеснока
1/2 ст. ложки соли
30 мл растительного масла
300 мл воды
1 ст. ложка 9% уксуса
1 ч. ложка хмели-сунели

Как приготовить?

  • Подготовка овощей

Очистите свеклу и морковь, нарежьте их брусочками (примерно 3 см в длину). Чеснок нарежьте тонкими пластинками.

  • Приготовление маринада

В кастрюле смешайте воду, соль и специи, доведите до кипения. Добавьте масло и еще раз прокипятите.

  • Маринование

Разложите свеклу и морковь по стерилизованным банкам, добавьте уксус и залейте горячим маринадом. Закройте крышки.

  • Хранение

Оставьте банки остывать при комнатной температуре на сутки, затем уберите в прохладное место.

Готово! Теперь у вас есть вкусная заготовка, богатая витаминами и антиоксидантами, которая украсит ваш стол в любое время года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

200 тысяч на человека — минимум? сколько нужно зарабатывать в Татарстане

Интересное в Казани

7 часов назад

Бизнес-конференция «СТАРТ» в Казани: более 4000 участников уже в деле!

средства отпугивающие тараканов

Не у нас

день назад

Стали известны сбывающиеся библейские признаки надвигающегося конца света

Не у нас

11 часов назад

В Башкирии с матерью погибших при пожаре 5 детей работают психологи

ремонт блока питания макбук в Москве

Не у нас

день назад

Возбуждено уголовное дело из-за плохой транспортной доступности в Константиновке

Не у нас

4 часа назад

В магазинах России нашли опасную тушёнку

Новости Татарстана

день назад

Казанские команды подрались на первенстве РФ по хоккею

Новости Татарстана

день назад

В администрации Бугульмы 17 марта прошли обыски
Новости Казани
10 часов назад

В Казани на 2 месяца закрыли бар «Тень» за нарушения санитарных норм

В ходе инспекции выявлен ряд нарушений санитарн...

Не у нас

3 часа назад

Ученые назвали самые опасные перекусы

Интересное в Казани

день назад

«Это не про свободу, а про выживание»: предприниматель из Казани рассказал, кому не стоит открывать свой бизнес

Новости Казани

5 часов назад

Экс-хоккеист «Ак Барса» Фёдор Малыхин умер из-за остановка сердца

Не у нас

5 часов назад

Ученые РФ изобрели сыр для лучшей работы сердца
В Казани около парка Урицкого нашли тело мужчин...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани около парка Урицкого нашли тело мужчины в крови

Новости Казани

6 часов назад

На Ямашева произошло серьезное ДТП

Не у нас

6 часов назад

После матча «Спартак» — «Зенит» были задержаны 10 болельщиков

Новости Казани

6 часов назад

Полицейские возбудили дело на жителя Казани, застрелившего собаку
Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Мисси...
Интересное в Казани
5 дней назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025