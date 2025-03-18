Будете 100 раз готовить, и все мало – свёкла по-осетински испаряется с тарелки за считанные секунды
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Маринованная свекла – это не только удобный способ сохранить урожай, но и отличное дополнение к салатам, закускам и основным блюдам. Рецепт свеклы по-осетински сочетает сладость корнеплода, остроту чеснока и аромат кавказских специй, создавая насыщенный вкус.
Что понадобится?
1 кг моркови
600 г свеклы
3 зубчика чеснока
1/2 ст. ложки соли
30 мл растительного масла
300 мл воды
1 ст. ложка 9% уксуса
1 ч. ложка хмели-сунели
Как приготовить?
- Подготовка овощей
Очистите свеклу и морковь, нарежьте их брусочками (примерно 3 см в длину). Чеснок нарежьте тонкими пластинками.
- Приготовление маринада
В кастрюле смешайте воду, соль и специи, доведите до кипения. Добавьте масло и еще раз прокипятите.
- Маринование
Разложите свеклу и морковь по стерилизованным банкам, добавьте уксус и залейте горячим маринадом. Закройте крышки.
- Хранение
Оставьте банки остывать при комнатной температуре на сутки, затем уберите в прохладное место.
Готово! Теперь у вас есть вкусная заготовка, богатая витаминами и антиоксидантами, которая украсит ваш стол в любое время года.
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