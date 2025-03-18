Будете 100 раз готовить, и все мало – свёкла по-осетински испаряется с тарелки за считанные секунды

Маринованная свекла – это не только удобный способ сохранить урожай, но и отличное дополнение к салатам, закускам и основным блюдам. Рецепт свеклы по-осетински сочетает сладость корнеплода, остроту чеснока и аромат кавказских специй, создавая насыщенный вкус.

Что понадобится?

1 кг моркови

600 г свеклы

3 зубчика чеснока

1/2 ст. ложки соли

30 мл растительного масла

300 мл воды

1 ст. ложка 9% уксуса

1 ч. ложка хмели-сунели

Как приготовить?

Подготовка овощей

Очистите свеклу и морковь, нарежьте их брусочками (примерно 3 см в длину). Чеснок нарежьте тонкими пластинками.

Приготовление маринада

В кастрюле смешайте воду, соль и специи, доведите до кипения. Добавьте масло и еще раз прокипятите.

Маринование

Разложите свеклу и морковь по стерилизованным банкам, добавьте уксус и залейте горячим маринадом. Закройте крышки.

Хранение

Оставьте банки остывать при комнатной температуре на сутки, затем уберите в прохладное место.

Готово! Теперь у вас есть вкусная заготовка, богатая витаминами и антиоксидантами, которая украсит ваш стол в любое время года.