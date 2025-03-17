200 тысяч на человека — минимум? сколько нужно зарабатывать в Татарстане
Алина Алмакаева
Рынок труда в Татарстане продолжает трансформацию, а уровень доходов специалистов в разных сферах демонстрирует значительный разброс. Согласно эксклюзивным данным hh.ru, весной 2025 года программисты в республике зарабатывают в среднем 135,9 тыс. рублей, что на 32,2 тыс. рублей выше их ожиданий. Этот показатель ставит Татарстан на 8-е место среди всех регионов России по уровню зарплат в сфере IT. Но сколько нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя комфортно в Казани - разобрались в материале PROKAZAN.
Сравним с другими регионами
- В Москве программисты получают 205,1 тыс. рублей, что на 20 тыс. больше их запросов;
- В Санкт-Петербурге — 161,1 тыс. рублей (+10 тыс. к ожиданиям);
- В Московской области — 155,2 тыс. рублей (+34,6 тыс.).
Татарстан, входящий в топ-10, становится заметным IT-хабом, и этот факт подтверждает не только рост зарплат, но и активный спрос на специалистов. По мнению экспертов hh.ru, IT-сфера в регионе продолжает развиваться, но темпы ее роста могут постепенно снижаться из-за насыщения рынка труда.
Автор фото: Алина Алмакаева
В каких сферах в Татарстане самые высокие зарплаты?
Аналитики hh.ru в беседе с корреспондентом PROKAZAN выделяют топ-5 самых доходных отраслей по состоянию на март 2025 года:
- Высший и средний менеджмент — 120,9 тыс. рублей (+21% к февралю 2024 года);
- Стратегия, инвестиции, консалтинг — 116,5 тыс. рублей (+35%);
- Автомобильный бизнес — 100,6 тыс. рублей (+5%);
- Транспорт, логистика, перевозки — 100 тыс. рублей (+17%);
- Строительство, недвижимость — 94,9 тыс. рублей (+19%).
При этом на другом конце рейтинга находятся менее оплачиваемые сферы:
- Розничная торговля — 51,4 тыс. рублей,
- Наука и образование — 49,7 тыс. рублей.
Разница в доходах специалистов из разных сфер может достигать двукратного и даже трехкратного значения, что подчеркивает дисбаланс в оплате труда.
Экономист Ирек Галямов: сколько нужно зарабатывать в Татарстане для комфортной жизни?
По мнению экономиста Ирека Галямова, минимальный уровень дохода, необходимый для комфортной жизни в Татарстане, составляет 200-250 тыс. рублей на человека. В эту сумму включены расходы на:
Автор фото: Алина Алмакаева
- аренду или покупку жилья (включая ипотеку);
- качественное питание;
- автомобиль и транспортные расходы;
- путешествия (например, тур в Турцию на двоих сейчас стоит от 300-350 тыс. рублей);
- инвестиции в образование детей.
«Чтобы семья могла позволить себе 2-3 раза в год путешествовать, снимать или приобретать достойное жилье, покупать машину, доход на человека должен составлять от 200 тыс. рублей», — отметил Галямов в беседе с корреспондентом PROKAZAN.
Эксперт также подчеркнул, что молодежь все чаще выбирает аренду жилья вместо покупки и не стремится к владению автомобилем. Альтернативой становится общественный транспорт, каршеринг и такси.
Будущее зарплат: что прогнозируют аналитики?
По данным hh.ru, рост зарплат в IT и других высокооплачиваемых отраслях может замедлиться в ближайшие годы. Рынок труда становится более конкурентным, а востребованность специалистов в традиционных направлениях (программисты, аналитики) постепенно начинает снижаться.
Автор фото: Про город
«Эра высоких зарплат в IT постепенно заканчивается. Рынок перенасыщается, и через несколько лет мы увидим выравнивание доходов в сторону 50-80 тыс. рублей для большинства специалистов», — говорят аналитики hh.ru.
Тем не менее, перспективными остаются специальности, связанные с искусственным интеллектом, кибербезопасностью и автоматизированными системами управления.
Татарстан сохраняет высокие позиции в рейтингах по зарплатам в ключевых отраслях, но разрыв между профессиями остается значительным. Для комфортной жизни все больше специалистов ориентируются на перспективные сферы и высокооплачиваемые вакансии.
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