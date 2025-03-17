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200 тысяч на человека — минимум? сколько нужно зарабатывать в Татарстане

Эксперты рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы комфортно жить в Казани
Рынок труда в Татарстане продолжает трансформац...

Алина Алмакаева

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Рынок труда в Татарстане продолжает трансформацию, а уровень доходов специалистов в разных сферах демонстрирует значительный разброс. Согласно эксклюзивным данным hh.ru, весной 2025 года программисты в республике зарабатывают в среднем 135,9 тыс. рублей, что на 32,2 тыс. рублей выше их ожиданий. Этот показатель ставит Татарстан на 8-е место среди всех регионов России по уровню зарплат в сфере IT. Но сколько нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя комфортно в Казани - разобрались в материале PROKAZAN.

Сравним с другими регионами

  • В Москве программисты получают 205,1 тыс. рублей, что на 20 тыс. больше их запросов;
  • В Санкт-Петербурге — 161,1 тыс. рублей (+10 тыс. к ожиданиям);
  • В Московской области — 155,2 тыс. рублей (+34,6 тыс.).

Татарстан, входящий в топ-10, становится заметным IT-хабом, и этот факт подтверждает не только рост зарплат, но и активный спрос на специалистов. По мнению экспертов hh.ru, IT-сфера в регионе продолжает развиваться, но темпы ее роста могут постепенно снижаться из-за насыщения рынка труда.

Автор фото: Алина Алмакаева

В каких сферах в Татарстане самые высокие зарплаты?

Аналитики hh.ru в беседе с корреспондентом PROKAZAN выделяют топ-5 самых доходных отраслей по состоянию на март 2025 года:

  1. Высший и средний менеджмент — 120,9 тыс. рублей (+21% к февралю 2024 года);
  2. Стратегия, инвестиции, консалтинг — 116,5 тыс. рублей (+35%);
  3. Автомобильный бизнес — 100,6 тыс. рублей (+5%);
  4. Транспорт, логистика, перевозки — 100 тыс. рублей (+17%);
  5. Строительство, недвижимость — 94,9 тыс. рублей (+19%).

При этом на другом конце рейтинга находятся менее оплачиваемые сферы:

  • Розничная торговля — 51,4 тыс. рублей,
  • Наука и образование — 49,7 тыс. рублей.

Разница в доходах специалистов из разных сфер может достигать двукратного и даже трехкратного значения, что подчеркивает дисбаланс в оплате труда.

Экономист Ирек Галямов: сколько нужно зарабатывать в Татарстане для комфортной жизни?

По мнению экономиста Ирека Галямова, минимальный уровень дохода, необходимый для комфортной жизни в Татарстане, составляет 200-250 тыс. рублей на человека. В эту сумму включены расходы на:

Автор фото: Алина Алмакаева

  • аренду или покупку жилья (включая ипотеку);
  • качественное питание;
  • автомобиль и транспортные расходы;
  • путешествия (например, тур в Турцию на двоих сейчас стоит от 300-350 тыс. рублей);
  • инвестиции в образование детей.

«Чтобы семья могла позволить себе 2-3 раза в год путешествовать, снимать или приобретать достойное жилье, покупать машину, доход на человека должен составлять от 200 тыс. рублей», — отметил Галямов в беседе с корреспондентом PROKAZAN.

Эксперт также подчеркнул, что молодежь все чаще выбирает аренду жилья вместо покупки и не стремится к владению автомобилем. Альтернативой становится общественный транспорт, каршеринг и такси.

Будущее зарплат: что прогнозируют аналитики?

По данным hh.ru, рост зарплат в IT и других высокооплачиваемых отраслях может замедлиться в ближайшие годы. Рынок труда становится более конкурентным, а востребованность специалистов в традиционных направлениях (программисты, аналитики) постепенно начинает снижаться.

Автор фото: Про город

«Эра высоких зарплат в IT постепенно заканчивается. Рынок перенасыщается, и через несколько лет мы увидим выравнивание доходов в сторону 50-80 тыс. рублей для большинства специалистов», — говорят аналитики hh.ru.

Тем не менее, перспективными остаются специальности, связанные с искусственным интеллектом, кибербезопасностью и автоматизированными системами управления.

Татарстан сохраняет высокие позиции в рейтингах по зарплатам в ключевых отраслях, но разрыв между профессиями остается значительным. Для комфортной жизни все больше специалистов ориентируются на перспективные сферы и высокооплачиваемые вакансии.

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