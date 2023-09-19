Большая радость для пенсионеров: 1 графу из квитанций ЖКХ у них вычеркнут

Платежи за капремонт считаются России обязательными для всех жильцов, но некоторые могут получить большие скидки - в 50 или даже 100% по оплате такого сбора. Речь о пенсионерах.

Норма действует в пределах региональной нормы жилплощади.

Пенсионеры должны сначала в полной мере оплатить выставленный за капремонт счет, но потом могут рассчитывать на компенсацию затрат.

Чтобы пользоваться такой льготой, надо подать заявление.

Данный вид льготы - региональный, в каждом регионе условия разные.

Есть и федеральные льготы, они полагаются инвалидам первой и второй групп, детям-инвалидам, ветеранам ВОВ и ряду других категорий.

