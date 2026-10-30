Цифровое партнерство Татарстана и VK обсудили на Kazan Digital Week

На форуме Kazan Digital Week 2026 состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с генеральным директором VK Владимиром Кириенко. Как сообщили в пресс-службе татарстанского лидера, компания выступает стратегическим партнером республики, и стороны продолжают реализацию совместных проектов.

Региональные компании активно интегрируют сервисы VK в свою работу. В IT-парке имени Башира Рамеева открыт первый региональный IT-хаб VK за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, Татарстан завершил импортозамещение государственной почтовой системы, а в Казани второй год подряд проходит молодежный VK Fest.

В ходе встречи обсуждались перспективные направления сотрудничества, в том числе развитие цифровых сервисов республики. Ранее на Kazan Digital Week были представлены городские IT-проекты: цифровой двойник Казани, ИИ-платформа и система обработки обращений жителей. С этими разработками ознакомились министр цифрового развития Максут Шадаев и Рустам Минниханов.