Технологии

Цифровое партнерство Татарстана и VK обсудили на Kazan Digital Week

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На Kazan Digital Week 2026 Рустам Минниханов и ...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

На форуме Kazan Digital Week 2026 состоялась встреча раиса Татарстана Рустама Минниханова с генеральным директором VK Владимиром Кириенко. Как сообщили в пресс-службе татарстанского лидера, компания выступает стратегическим партнером республики, и стороны продолжают реализацию совместных проектов.

Региональные компании активно интегрируют сервисы VK в свою работу. В IT-парке имени Башира Рамеева открыт первый региональный IT-хаб VK за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, Татарстан завершил импортозамещение государственной почтовой системы, а в Казани второй год подряд проходит молодежный VK Fest.

В ходе встречи обсуждались перспективные направления сотрудничества, в том числе развитие цифровых сервисов республики. Ранее на Kazan Digital Week были представлены городские IT-проекты: цифровой двойник Казани, ИИ-платформа и система обработки обращений жителей. С этими разработками ознакомились министр цифрового развития Максут Шадаев и Рустам Минниханов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Вместо шарлотки пеку яблочный пирог на сковороде: тесто замешиваю за пять минут, а духовка не нужна

Интересное в Казани

день назад

40% взрослых с повышенным давлением даже не подозревают об этом: рассказываем, какие анализы казанцам действительно стоит сдать

пар от блох

Кулинария

день назад

Японский омлет получается пышным, словно суфле: готовлю на сковороде из обычных яиц

Интересное в Казани

2 дня назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

фотограф love story

Не у нас

день назад

Верующим назвали 3 способа попросить прощения у умершего

Кулинария

день назад

Картофельное пюре получается клейким и тягучим: что нельзя делать после варки картошки

Кулинария

день назад

Не выбрасываю вчерашнее картофельное пюре: добавляю два продукта и жарю хрустящие лепёшки

Не у нас

17 часов назад

В России идут заказы на новый Nissan Dayz за 990 тыс. рублей

Кулинария

день назад

Из обычной пачки творога делаю десерт как из кондитерской: ни муки, ни сложных ингредиентов
Экономика
5 часов назад

Пассажиров Казани предупредили о возможном росте стоимости проезда до 60 рублей

В Казани с 2027 года проезд может подорожать до...

Новости Казани

6 часов назад

Казань примет Всемирные игры кочевников в 2028 году: создан оргкомитет

Кулинария

7 часов назад

Морковь больше не натираю для салата: запекаю с чесноком и специями — получается необычная закуска

Кулинария

9 часов назад

Рис после ужина никогда не выбрасываю: смешиваю с овощами и яйцами — получается сытное блюдо

Новости Татарстана

10 часов назад

Пассажир казанского аэропорта с мефедроном в багаже отправится в колонию на 11 лет
В Дрожжановском районе обновили поликлинику цен...
Новости Татарстана
7 часов назад

В Дрожжановском районе обновили поликлинику центральной больницы

Новости Казани

10 часов назад

Казанский зооботсад побил рекорд посещаемости благодаря жирафам

Новости Татарстана

11 часов назад

Фарид Абдулганиев оценил дороги и школу в Нурлатском районе

Наука

11 часов назад

Октябрь в Татарстане может стать самым теплым за всю историю наблюдений
«Работа, которую невозможно видеть глазами»: ка...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров