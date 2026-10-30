Татарстан наращивает темпы внедрения искусственного интеллекта

На пленарной сессии международного форума Kazan Digital Week Раис республики Рустам Минниханов рассказал о достижениях региона в сфере цифровизации и планах по развитию искусственного интеллекта. За год, прошедший между форумами, в Татарстане утвердили пятилетнюю программу развития ИИ до 2030 года с ежегодным финансированием из бюджета в 1 млрд рублей. Основные направления программы — кадры, наука, инфраструктура и прикладные проекты.

В республике выстраивают систему подготовки специалистов со школьной скамьи. Сейчас действует более 339 кружков по ИИ, к концу года их число планируют довести до 600. Повышение квалификации уже прошли 700 учителей, которые начали внедрять подготовку специалистов в средних профессиональных учебных заведениях.

Минниханов отметил и AI-платформу госуправления «ГосПромпт», которой ежедневно пользуются более 10 тысяч работников бюджетной сферы. Только за этот год сервис помог решить свыше 6,5 млн задач. Говоря о перспективах, Раис Татарстана подчеркнул необходимость перехода от разрозненных проектов к системному применению технологий для повышения качества управления и эффективности экономики.

Особое внимание, по его словам, стоит уделять кибербезопасности и подготовке квалифицированных кадров. Также Минниханов призвал активнее обмениваться опытом и проводить совместные мероприятия с другими регионами и странами, чтобы адаптироваться к быстро меняющемуся миру.