Новости Казани

Из Казани запустят прямые рейсы в узбекскую Фергану

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Авиакомпания Nordwind Airlines с 25 ноября запу...

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С 25 ноября авиакомпания Nordwind Airlines начнет летать из Казани в Фергану. Полеты будут выполняться раз в неделю: из столицы Татарстана — по средам, обратно из Узбекистана — по четвергам. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Самолет будет вылетать из Казани в 22.30 и приземляться в Фергане в 4.00 по местному времени. В пути — 3,5 часа. Первый обратный рейс запланирован на 26 ноября: вылет в 6.15, прибытие в Казань в 8.05, время в дороге составит 3 часа 50 минут.

Новое направление откроет пассажирам удобные стыковки до Ферганы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Калининграда, Иркутска и Уфы — пересадка будет в аэропорту Казани. На маршруте задействуют лайнеры Airbus А321, рассчитанные на 220 пассажиров.

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