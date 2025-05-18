Боги избрали своих любимчиков: Василиса Володина предсказала волну удачи, которая обрушится на трёх знаков зодиака с 19 мая

Май обещает быть месяцем ярких перемен и новых возможностей — как в работе, так и в личной жизни. Энергия этого периода поддержит смелые начинания и поможет тем, кто готов к движению вперёд.

Телец: время меняться

Для Тельцов май станет временем перемен. Успех будет зависеть от умения подстроиться под новые обстоятельства. Чем меньше вы будете сопротивляться изменениям, тем быстрее продвинетесь вперёд. Не бойтесь нестандартных предложений — они могут принести неожиданные плюсы. В финансах — хороший потенциал, но важно внимательно подходить к каждому решению: могут появиться новые способы заработать.

Близнецы: шанс заявить о себе

Для Близнецов май станет отличным периодом для продвижения по карьерной лестнице. Важно завершить старые задачи в начале месяца, чтобы успеть взяться за перспективные дела. Инициатива и надёжность не останутся без внимания начальства — это может стать шагом к повышению или новым проектам.

Стрелец: время любви и теплоты

Стрельцам май принесёт романтическое настроение. Одиноким стоит быть внимательнее — велика вероятность судьбоносной встречи. Тем, кто в отношениях, удастся укрепить связь. Особенно благоприятны первые недели месяца. Участие в событиях, искреннее внимание к партнёру и желание порадовать — всё это поможет сделать отношения крепче и глубже.