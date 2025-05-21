CN: Ученые доказали влияние цинка на биологическое старение человека

Китайские исследователи обнаружили связь между уровнем потребления цинка и скоростью старения организма. Как показал анализ данных почти 69 тысяч человек, правильный уровень этого микроэлемента способен замедлить биологический износ, тогда как его избыток может ускорить старение. Об этом сообщает ferra.ru.

Участники исследования были разделены на две группы — тех, кто включал цинк в рацион, и тех, кто его избегал. Средний возраст обследуемых составлял 56 лет, а среди принимавших добавки с цинком большинство составляли женщины.

Результаты показали: у людей с биологическим возрастом ниже хронологического было отмечено более высокое, но сбалансированное потребление цинка. Соблюдение рекомендованной нормы (до 40 мг в сутки) замедляло старение примерно на 0,11 года. При этом превышение дозировки приводило к ускоренному износу организма — в некоторых случаях разница могла достигать почти семи лет.

Также учёные отметили, что сочетание адекватного уровня цинка с регулярной физической активностью снижало риск ускоренного старения на 31% по сравнению с теми, кто пренебрегал обеими мерами.

Итог: цинк может стать союзником в борьбе со старением, но только при грамотном подходе — с соблюдением дозировки и активным образом жизни.

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