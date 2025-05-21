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Мировой океан повысится на 1,4 м даже при остановке всех выбросов СО2

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Даже если человечество немедленно прекратит все выбросы углекислого газа, уровень Мирового океана всё равно поднимется на 1–1,4 метра в ближайшие столетия. Об этом заявляют климатологи, ссылаясь на необратимые процессы таяния ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии. Восстановление этих ледников может занять сотни, а возможно, и тысячи лет.

Исследователи из Даремского университета (Великобритания) проанализировали климатические данные и динамику ледовых покровов. Они пришли к выводу, что даже при ограничении глобального потепления до 1,5 °C, как предусматривает Парижское соглашение, разрушение ледников продолжится. В результате уровень моря будет расти примерно на 1 сантиметр в год.

Для значительного замедления этого процесса необходимо снизить глобальные температуры ниже доиндустриального уровня, что на практике почти невозможно.

Профессора Роберт Деконто (Университет штата Массачусетс) и Крис Стоукс (Даремский университет) подчеркивают, что даже при успешной реализации климатических целей человечеству придётся адаптироваться к новым условиям и готовиться к серьёзным изменениям в прибрежных регионах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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