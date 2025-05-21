В Казани из-за насоса обмелело озеро Комсомольское

После многих лет стабильной работы в 2024 году система водоснабжения парка вокруг озера Комсомольского дала сбой. Как сообщили в Дирекции парков и скверов, насос, подающий воду, неоднократно выходил из строя в течение лета, а к его концу полностью перестал работать.

Проведённая проверка показала, что для восстановления водоснабжения потребуется не только заменить насос, но и заново пробурить водозаборную скважину. Без этого обеспечить нормальный уровень воды в озере невозможно.

В Дирекции заверили, что сейчас оформляются все необходимые документы, чтобы успеть провести работы до наступления лета и восстановить уровень воды в озере.