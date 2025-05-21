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ФСБ: в Казани задержан диверсант, готовивший атаку БПЛА на завод

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ФСБ по Республике Татарстан сообщила о задержании 25-летнего жителя Казани, подозреваемого в подготовке диверсии на одном из местных заводов. По данным ведомства, мужчина в течение восьми месяцев разрабатывал план атаки с применением беспилотного летательного аппарата.

Как уточняется, задержанный действовал под кураторством неустановленного представителя из Киева. Он прошёл обучение основам конспирации и изучал методы изготовления взрывных устройств. Подготовка диверсии велась с февраля по октябрь 2024 года.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ) и обучении в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК РФ). Санкции по последней статье предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

Неделей ранее ФСБ также сообщила о задержании в Казани фигурантов дела о хищении средств, выделенных на гособоронзаказ. Тогда были арестованы гендиректор и замдиректора компании, подозреваемые в завышении стоимости работ за счёт фиктивных затрат.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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