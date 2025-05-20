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NG: Ученые нашли капсулу времени – изучение аномалии прошло на Аляске

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Исследователи обнаружили на Аляске признаки климатической аномалии, связанной с масштабным таянием ледников около 20 тысяч лет назад. В статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, говорится, что Кордильерский ледниковый щит оказал заметное влияние на климат в тот период.

Группа геологов под руководством Пола Уилкокса из Университета Инсбрука провела изучение пещерных отложений на острове Принца Уэльского. В момент максимального развития ледникового щита и активного его таяния там формировались мощные потоки талой воды.

Ученые выявили в пещере необычные отложения, которые почти не содержат органических остатков, что считается редкостью для влажных лесов. Из-за отсутствия органики стандартные методы датировки были неприменимы, поэтому для определения возраста использовали метод оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ), который определяет время последнего воздействия солнечного света на минералы.

Результаты анализа показали, что образцы относятся к периоду 20-17 тысяч лет назад. Пыльца, найденная в отложениях, указывает на наличие свободных от льда участков с растительностью даже в эпоху оледенения. Это стало первым подтверждением существования стока талых вод с Кордильерского ледникового щита.

По мнению ученых, пресные воды сначала достигали Тихого океана, а затем — Атлантического. Они также отметили, что североатлантическое течение считается самым уязвимым элементом климатической системы.

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