Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Советский военный вернулся в РФ к родным после 40 лет пребывания в Афганистане

Во время службы Красноперов оказался втянут в б...

Екатерина Елисеева

Подписаться на Дзен.канал

Бывший военнослужащий Советской армии Сергей Красноперов вернулся на родину после 40 лет, проведённых в Афганистане.

За это время мужчина сменил имя на Нурмомада, принял ислам и наладил жизнь в другой стране.

Во время службы Красноперов оказался втянут в боевые действия. После ссоры с сослуживцами он самовольно ушёл из части и впоследствии попал в плен.

Сейчас ему 60 лет. Все эти годы он жил и работал в Афганистане: занимался строительством дорог и трудился на местной электростанции. Спустя 40 лет он решил навестить родных, с которыми всё это время не поддерживал связи, пишет RT на русском.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

«Нас заставляли молчать»: директор школы «СОлНЦе» о масштабах кризиса и борьбе за будущее

Не у нас

день назад

Что ждет Россию в XXI веке: обнародовано предсказание Ионы Одесского

гербициды по борщевику

Не у нас

день назад

NG: Ученые нашли капсулу времени – изучение аномалии прошло на Аляске

Интересное в Казани

2 дня назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны

ремонт треккинговых ботинок в Самаре

Не у нас

день назад

Леденящий сейсмический гул на 92 сек. прошел синхронно по всей поверхности Земли

Не у нас

час назад

Советский военный вернулся в РФ к родным после 40 лет пребывания в Афганистане

Не у нас

18 часов назад

Мировой океан повысится на 1,4 м даже при остановке всех выбросов СО2

Не у нас

день назад

CN: Ученые доказали влияние цинка на биологическое старение человека
Новости Татарстана
2 дня назад

За неделю в Татарстане цены на продукты выросли на 10%

С 5 по 12 мая в Татарстане наблюдается резкий р...

Не у нас

43 минуты назад

Автоэксперт рассказал, как правильно выбирать машину с пробегом

Новости Татарстана

час назад

Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом отравлении учеников в Татарстане

Новости Татарстана

14 часов назад

Для экс-ректора КФУ Гафурова запросили 25 лет колонии по делу об убийстве

Не у нас

18 часов назад

STT: Учёные создали мощное оружие против рака — суперзаряженные антитела
«Тануки» возвращается к японским традициям
Интересное в Казани
день назад

«Тануки» возвращается к японским традициям

Не у нас

18 часов назад

В СибГМУ создали макрокапсулу для выращивания клеток в живом организме

Не у нас

18 часов назад

Инфекционист Жемчугов просит не выбрасывать клеща после укуса

Не у нас

день назад

Пентагон заявил о появлении российского кинетического оружия в космосе
Раньше лечили на глаз, теперь с точностью до ми...
Интересное в Казани
5 дней назад

Раньше лечили на глаз, теперь с точностью до микрона: врач из Казани рассказал о революции в стоматологии