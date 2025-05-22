Советский военный вернулся в РФ к родным после 40 лет пребывания в Афганистане
Екатерина Елисеева
Бывший военнослужащий Советской армии Сергей Красноперов вернулся на родину после 40 лет, проведённых в Афганистане.
За это время мужчина сменил имя на Нурмомада, принял ислам и наладил жизнь в другой стране.
Во время службы Красноперов оказался втянут в боевые действия. После ссоры с сослуживцами он самовольно ушёл из части и впоследствии попал в плен.
Сейчас ему 60 лет. Все эти годы он жил и работал в Афганистане: занимался строительством дорог и трудился на местной электростанции. Спустя 40 лет он решил навестить родных, с которыми всё это время не поддерживал связи, пишет RT на русском.
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