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Что ждет Россию в XXI веке: обнародовано предсказание Ионы Одесского

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В 2022 году стало известно пророчество старца Ионы Одесского. Он говорил, что Москве нужно провести Крестный ход, чтобы защитить и сохранить русское воинство. По его словам, это поможет спасти Россию.

Иона также отметил, что Бог постепенно устраняет с мировой карты тех, кто отвернулся от веры, потерял традиционные ценности и пошёл за злом. В духовном мире, как он говорил, не существует Америки и некоторых европейских стран.

Старец призвал россиян молиться и искренне верить в Бога, напомнив, что Всевышний всегда знает, что для нас лучше. Он подчеркнул необходимость идти по праведному пути, и пока в мире есть праведники, всё будет хорошо.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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