Для экс-ректора КФУ Гафурова запросили 25 лет колонии по делу об убийстве

Прокуратура запросила 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима для экс-ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание в Савеловском суде Москвы, где рассматривается дело об убийстве елабужского предпринимателя Айдара Исрафилова.

По версии следствия, в 1999 году Гафуров, тогда занимавший пост главы Елабуги, якобы заказал убийство Исрафилова, который открыто критиковал его как депутат городского совета. Преступление было совершено в Москве возле спорткомплекса ЦСКА.

В 2023 году по этому же делу уже был осуждён на 25 лет лидер ОПГ «29-й комплекс» Адыган Саляхов (Алик Большой), который на следствии дал показания против Гафурова, заявив, что тот был членом группировки и инициировал убийство. Сам Гафуров свою вину отрицает.

13 мая 2025 года стало известно, что по делу экс-ректора истёк срок давности, однако суд всё равно имеет право вынести обвинительный приговор. Пожизненное наказание в данном случае не предусмотрено.

Гафуров возглавлял Казанский федеральный университет с 2010 года до своего ареста в 2021 году.