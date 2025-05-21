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Леденящий сейсмический гул на 92 сек. прошел синхронно по всей поверхности Земли

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Международная команда исследователей зафиксировала уникальное сейсмическое явление, которое распространилось по всей Земле. В течение девяти дней сейсмографы по всему миру — от Арктики до Антарктиды — регистрировали регулярные вибрации, не похожие на землетрясения или другие известные природные процессы. Каждое "сейсмическое пульсирование" длилось ровно 92 секунды и повторялось многократно. Этот феномен получил название — «неопознанное сейсмическое событие».

Как сообщает издание SRL, одна из возможных причин — отражённые морские волны, усилившиеся на фоне климатических изменений. При столкновении с береговой линией такие волны могут вызывать синхронные вибрации в земной коре. Однако основная гипотеза связывает это явление с деградацией многолетней мерзлоты. Потепление климата может вызывать нестабильность в верхних слоях земной коры, провоцируя новую форму сейсмической активности.

Учёные подчёркивают: столь необычные явления требуют постоянного мониторинга. Они могут сигнализировать о серьёзных изменениях в геологической и климатической системе планеты, а также помочь в разработке методов раннего предупреждения о потенциальных угрозах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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