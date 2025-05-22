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Бастрыкин потребовал доклад по делу о массовом отравлении учеников в Татарстане

По данному факту Следственное управление СК РФ ...

pixabay

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В одном из телеграм-каналов сообщили о случае, произошедшем 20 мая в лицее села Усады. По информации источника, после посещения школьной столовой несколько учеников младших классов почувствовали недомогание — у детей появились симптомы тошноты и рвоты. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

По данному факту Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание главе регионального управления Валерию Липскому представить подробный отчёт о ходе и результатах следственных мероприятий. Контроль за исполнением поручения был передан в центральный аппарат ведомства.

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