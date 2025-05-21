STT: Учёные создали мощное оружие против рака — суперзаряженные антитела

Группа исследователей из США представила усовершенствованные антитела, способные более эффективно распознавать и уничтожать раковые клетки. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

Учёные модифицировали структуру антител, добавив к ним функциональные участки, которые усиливают взаимодействие между иммунными клетками и опухолью. Это позволяет привлекать больше иммунных агентов к месту поражения, увеличивая силу иммунного ответа и снижая ущерб для здоровых тканей.

Лабораторные тесты показали, что новые антитела значительно превосходят по эффективности уже существующие препараты. Более того, они оказались действенными против видов рака, которые ранее считались устойчивыми к традиционным методам лечения.

По словам разработчиков, эта технология открывает путь к созданию новых классов противоопухолевых лекарств. В ближайшее время планируется проведение клинических испытаний на людях, чтобы подтвердить безопасность и терапевтический потенциал этих препаратов, сообщает SciTechDaily.