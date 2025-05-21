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В СибГМУ создали макрокапсулу для выращивания клеток в живом организме

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Исследователи Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в Томске представили биоинженерную макрокапсулу, предназначенную для выращивания тканей внутри живого организма. Это открытие может сыграть важную роль в регенеративной медицине и экспериментальной хирургии, сообщает пресс-служба вуза.

Разработанная экстраваскулярная капсула фиксируется на сосудисто-нервном пучке и изолирует имплантируемые клетки от окружающих тканей. Такие конструкции позволяют выращивать тканевые комплексы и тестировать биосовместимость новых материалов.

Ключевая особенность разработки — использование специализированных PCP/PVP мембран, созданных Центром аддитивных технологий Томского политеха. Эти мембраны обладают высокой биосовместимостью и способствуют васкуляризации — прорастанию кровеносных сосудов внутрь капсулы, что обеспечивает жизнедеятельность клеток за счёт поступления кислорода и питательных веществ.

На данный момент технология успешно прошла испытания на животных — гистологические анализы показали, что сосуды прорастают внутрь капсулы, поддерживая рост клеток.

Как отметил лаборант-исследователь лаборатории клеточных и микрофлюидных технологий СибГМУ Егор Зиновьев, в будущем такие капсулы смогут использоваться для создания тканевых структур и даже органоидов, например, поджелудочной железы, что может быть востребовано в лечении диабета.

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