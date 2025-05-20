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Ученые разгадывают таинственные круги на полях

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Необычные круглые узоры, которые появляются на полях с зерновыми культурами, вызывают интерес у исследователей по всему миру. Эти фигуры, регулярно фиксируемые в разных странах уже много лет, до сих пор остаются загадкой.

Первые упоминания о таких образованиях относятся к 1503 году, но особенно активно их начали замечать в Великобритании с 1980-х годов. Более 90% известных случаев приходится именно на эту страну. В одном случае на пшеничном поле насчитали около 500 таких кругов.

Учёные высказывают разные версии о причинах появления кругов. Среди них — воздействие сильных порывов ветра, которые могут создавать определённые узоры на растениях. Также есть предположение, что круги связаны с местами древних захоронений или поселений. Обращается внимание, что пшеница внутри таких фигур часто отличается по росту от растений на остальной части поля.

Исследования продолжаются, и специалисты надеются вскоре раскрыть тайну этих необычных рисунков.

Источник: potokmedia.ru

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