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Блогер Айза рассказала, что Гуф был трезвый во время дебоша в бане

Айза заявила, что певец не помнит что случилось...

Екатерина Елисеева

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Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала, что ее бывшему мужу и рэперу Гуфу сейчас уже лучше благодаря лечению в реабилитационной клинике, пишет VOICE.

Так, девушка опровергла сведения о том, что мужчина стал видеть галлюцинации. В телеграм-канале Mash со ссылкой на родных певца говорилось, что в медучреждении Гуф просит освободить его из «тюрьмы».

Кроме того, бывшая возлюбленная артиста сообщила, что у него есть заболевание, которое требует медикаментозное лечение. Медики порекомендовали мужчине не нервничать, однако не так давно из-за алкоголя и наркотиков музыкант снова сорвался.

Айза заявила, что певец не помнит что случилось, лечиться он должен всю жизнь.

Ранее Гуф говорил Ксении Собчак о том, что у него вялотекущая шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. Иногда мужчины появляется его другая личность — Алик.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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