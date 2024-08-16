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Беспрецедентное заявление со времен лихих 90-х: Набиуллина призывает всех по России готовиться к появлению новой валюты

Центральный банк России объявил о планах постеп...

msk.kprf.ru

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Центральный банк России объявил о планах постепенной интеграции цифрового рубля в экономическую систему страны, описывая это как ключевую стадию в модернизации национальной финансовой инфраструктуры. Эльвира Набиуллина, глава регулятора, подчеркнула, что введение цифровой валюты будет реализовываться внимательно и поэтапно, предположительно в течение пяти до семи лет, с учетом мнений и интересов всех участников рынка.

Возрастающая роль цифрового рубля в платежной системе
Специалисты Центрального банка оценили, что цифровой рубль может занять приблизительно 41% от общего числа финансовых операций уже в первый год после его запуска. Это означает лишь одно - граждане проявляют огромный интерес к новому средству платежа.

Для финансовой системы цифровой рубль имеет большое преимущество. Он позволит создать более современную, доступную и эффективную финансовую инфраструктуру. Удастся увеличить скорость транзакций, повысить прозрачность всех операций с финансами, а также позволит усилить контроль за потоками средств.

Обширные консультации перед запуском

Центральный банк планирует провести тщательное обсуждение проекта цифровой валюты с экспертами и представителями бизнес-сообщества, чтобы минимизировать потенциальные риски для финансовой системы и облегчить переход для всех участников рынка.

Укрепление позиций России на мировой арене финтеха
Успешный запуск цифрового рубля не только укрепит роль России как лидера в сфере финансовых технологий, но и может послужить образцом для других стран, исследующих возможности цифровой трансформации своих финансов.

Необходимость сотрудничества всех сторон
Внедрение цифрового рубля является сложной и масштабной задачей, которую можно решить только через тесное и конструктивное сотрудничество между государственными органами, частным сектором и гражданским обществом.
Эти шаги отражают стратегический подход Центрального банка к внедрению цифровых инноваций, направленных на улучшение общей эффективности и доступности национальной финансовой системы.

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