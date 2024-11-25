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Белоусов подписал приказ, который касается мужчин от 18 до 30 лет: кому приготовиться?

В октябре 2024 года Министр обороны России, Анд...

voennaya-kniga.ru

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В октябре 2024 года Министр обороны России, Андрей Белоусов, подписал важный приказ, запускающий осенний призыв на военную службу и увольнение военнослужащих по окончании их срока.

Это решение основано на указе президента РФ Владимира Путина от 30 сентября No 822, ознаменовавшем начало призывной кампании, которая продолжится до конца декабря. В рамках этой инициативы планируется призвать 133 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет, которые ещё не состоят в запасе.

Динамика осеннего призыва

Осенний призыв 2024 года примечателен тем, что сроки службы остаются прежними. Генерал-полковник Евгений Бурдинский из Генштаба подтвердил, что изменений в продолжительность срочной службы не предвидится. Это означает, что все призванные отслужат один год, как это было установлено ранее.

Кто подвержен призыву?

Призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе. При этом некоторые категории граждан могут рассчитывать на отсрочку — например, студенты дневных отделений вузов, лица с определёнными медицинскими ограничениями, а также многодетные отцы и другие лица, имеющие законные основания для освобождения от службы.

Процедура призыва

Призыв проводится с соблюдением всех законодательных норм. Призывники проходят медицинский осмотр, который определяет их годность к службе. После этого проводится распределение по воинским частям. Кроме того, Минобороны обеспечивает все необходимое для комфортного прохождения службы, включая соответствующее питание, обмундирование и условия проживания.

Значение призыва для страны

Проведение осеннего призыва имеет важное значение для поддержания обороноспособности страны. Регулярное пополнение армии молодыми солдатами обеспечивает высокий уровень боеготовности вооружённых сил. Также это способствует социальной интеграции молодёжи и воспитанию патриотизма.

Осенний призыв 2024 года отражает стремление Министерства обороны России к укреплению оборонных мощей страны и обеспечению её безопасности на международной арене. Это событие подчеркивает ответственность государства перед своими гражданами и стремление к обеспечению стабильности и защиты национальных интересов.

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